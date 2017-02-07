إيرولت إستنكر وقائع كشفتها منظمة العفو الدولية عن سجن صيدنايا

استنكر وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي جان مارك آيرولت الثلثاء، الوقائع التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية عن سجن صيدنايا، وهو يوثق عملية الاعدام المنهجية التي أدت إلى إعدام النظام السوري بين 2011 و2015 إلى أكثر من 13 ألف سجين.

وقال: “تندد فرنسا بقوة بهذه الاعمال الفظيعة، ويدل هذا التقرير مرة جديدة إلى أن النظام السوري لا يتردد في ارتكاب أبشع الفظائع ضد شعبه للحفاظ على السلطة. وتشدد المعلومات التي كشفتها منظمة العفو الدولية أيضا على ضرورة مواصلة الأسرة الدولية جهودها من أجل مكافحة التهرب من العقاب في سوريا.

ولفت إلى أهمية عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة برئاسة باولو بينهيرو.