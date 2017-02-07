صالح: “حزب الله” لا يتدخل سلبا في عودة السياحة الخليجية

اعتبر النائب عن كتلة “التنمية والتحرير” عبدالمجيد صالح أن مشكلة غياب السياحة الخليجية عن البلد “جاءت في لحظة اضطراب أمني عام ناتج عن غياب المؤسسات، وعودتها الآن تؤكد أن “حزب الله” لا يتدخل سلبا في هذا الموضوع”.

ويشير صالح في تصريح لـ”العرب” إلى أن هذه العودة لا ترتبط بموقف حزب الله وحسب لأن “الجميع في لبنان يعلمون أنها تعكس جوا عاما من الارتياح، وتؤكد على وجود استقرار في لبنان تحميه أجهزة أمنية فاعلة”.

ويلفت إلى أن المناخ الذي أنتج عودة السياحة الخليجية إلى لبنان يحمل آثارا إيجابية عامة تتجاوز التأثيرات الاقتصادية كونها “تعيد طرح مسألة عودة الحرارة إلى العلاقات اللبنانية الخليجية بشكل يضمن مصالح الطرفين”.