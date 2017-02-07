إشكال يودي بحياة رئيس مركز علما – زغرتا في “القوات”

بعد سلسلة من الاعتداءات والتهديدات المتكررة التي تعرّض لها، توفّي ليل أمس رئيس مركز علما – قضاء زغرتا في “القوات اللبنانية” الرفيق المرحوم ضومط أرناؤوط.

وقد كانت الإشكالات المذكورة والموثقة بدعاوى امام النيابة العامة الاستئنافية في الشمال قد بدأت منذ أكثر من سنة تقريباً بين الرفيق ضومط من جهة وبين المدعو بسام أرناؤوط والمختار أحمد الحلوان ومجموعات تابعة لهم عُرف منها المدعو خالد حمود في بلدة علما.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، يُذكر انّ الرفيق ضومط قد تعرّض من قبل مجهولين ومنذ بضعة أشهر للطعن بسكين في مدينة طرابلس. ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد بل تطورت إلى اعتداء عليه وعلى والدته التي تبلغ من العمر خمسة وسبعون عاماً وذلك مساء الاثنين حيث قام المدعو بسام أرناؤوط والمختار أحمد الحلوان بقطع الطريق على الرفيق المرحوم وتبع الأمر ضرب وإيذاء طاول ضومط ووالدته، فنقلا على الفور إلى مستشفى سيدة زغرتا حيث ما لبس ان فارق الرفيق ضومط الحياة.

وقد أجرت منسقية “القوات اللبنانية” في زغرتا الزاوية الاتصالات اللازمة بالمراجع الأمنية والقضائية المختصة طالبة من الجميع الوقوف امام مسؤولياتهم سيما وأن الشكاوى السابقة التي تقدم بها الرفيق ضومط وأفراد أسرته بحق المعتدين لم تؤتِ بالنفع ولم تردع الظلم عنه، مع العلم ان الأجهزة الأمنية على علم بسائر الاعتداءات والتهديدات التي سبق وتعرّض لها الرفيق المرحوم في ما مضى.

وهنا تناشد منسقية “القوات اللبنانية” في زغرتا الزاوية كافة المراجع السياسية في قضاء زغرتا عدم تغطية المعتدين.