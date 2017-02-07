عون قلّد الفنان ايلي شويري وسام الارز الوطني

رأى رئيس الجمهورية ميشال عون خلال تقليده الفنان ايلي شويري وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور، الثلثاء في القصر الجمهوري في بعبدا، أن كل تكريم لفنان من لبنان هو إعادة خلق لهوية هذا الوطن الأصيلة، لافتا إلى أن إيلي شويري، يليق التكريم به كونه آت من زمن الكبار.

وأضاف: “انطبع فيك حب الوطن، فسخرت له كل مواهبك، لتظل الأرض مسيجة بالعسكر الذي غنيت له، واسم لبنان مكتوبا على شمس لا تغيب. طلتك بيننا تخبرنا الكثير من عظمة الفن اللبناني، وعن مسرحيات تحتل الذاكرة، وأصوات عشقناها، وحوارات مغناة ترفع الروح إلى حيث يعلو الحلم والحياة. وفي قلب هذه العظمة، يحتفظ اسم ايلي شويري بمكانته. لم تحجبه زحمة عباقرة لبنان، ومبدعي اللحن والكلمة، ومحترفي الخلق الفني، بل انصهر بوهجها وانصهرت بفرادته، فتمايزت بصماته منذ أكثر من خمسين سنة في خط فني له في رصيد الأغاني الوطنية المتوهجة، ما له من اغاني الفرح والحب والاحتفاء بالحياة”.

وأكد عون أنه بتكريمه للفنان شويري، منح فرصة الإضاءة على وجه لبنان المشع، وسط المصاعب والتحديات التي تشغل الشعب عن الأنوار الكثيرة التي ما زالت تتدفق من أعماق أبنائه، وتجعل منه شعبا عظيما قادرا على اجتراح حياة أفضل.