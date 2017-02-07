مصادر رئاسية: السبهان مكلف برمجة لقاءات للوزراء المختصين في لبنان والسعودية

علمت “الحياة” من مصادر رئاسية أن وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان مكلف برمجة لقاءات للوزراء المختصين في البلدين من أجل متابعة الشؤون الاقتصادية التي أثيرت خلال القمة، ومن بينها تحضير لقاء يتناول المساعدات للجيش اللبناني.

وقالت المصادر لـ”الحياة” أن البحث خلال اللقاء بين السبهان والرئيس ميشال عون تناول الأوضاع الإقليمية والدولية والمستجدات في ظل الإدارة الأميركية الجديدة. وذكرت أن النقاش تطرق إلى الوضع في سوريا في سياق الحديث عن تداعيات أزمتها على لبنان اقتصادياً بسبب العدد الكبير للنازحين السوريين إليه. كما تطرق الحديث، وفق هذه المصادر، إلى القمة العربية المزمع عقدها في الأردن في آذار المقبل وأهمية تعزيز التضامن العربي ووحدة الموقف خلالها.

وقالت مصادر سياسية لـ”الحياة” أن الوزير السعودي شدد في لقاءاته على تفعيل الاتفاقات بين البلدين، واهتم بالاستفسار عن الوضع اللبناني بعد الانفراج بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، فاستمع إلى شروحات من التقاهم، وأكد أن المملكة تمد يدها للجميع لدعم العهد الرئاسي، وأنها على مسافة واحدة من كل الفرقاء اللبنانيين.