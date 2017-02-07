الشاب: موقف “حزب الله” لا يمكن أن يكون مناقضا لأجواء زيارة عون إلى السعودية

رأى النائب عن كتلة “المستقبل” باسم الشاب أن تصريحات السبهان المتعلقة بعودة السياحة الخليجية إلى لبنان تكشف أن “حزب الله” لا يريد تعطيل مفاعيل هذه العودة وتبرهن “أن الحزب قد يكون ممتلكا للكثير من المفاتيح العسكرية والأمنية، ولكن المفاتيح الاقتصادية الأساسية في البلد ليست في يده، وتاليا فإنه لا مصلحة للحزب حاليا في أن يدخل لبنان في أزمة اقتصادية”.

وقال الشاب في تصريح لـ”العرب” إن موقف “حزب الله” “لا يمكن أن يكون مختلفا أو مناقضا للأجواء الإيجابية التي عكستها زيارة رئيس الجمهورية إلى السعودية، والتي تستكمل مفاعيلها مع زيارة وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان الحالية”.