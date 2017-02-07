شهيب: للحفاظ على البيئة الطبيعية في عين دارة

أعلن النائب اكرم شهيب، خلال وقفة تضامنية مع أهالي عين دارة، “اننا مع عين دارة ظالمة كانت أم مظلومة”.

وأضاف:” نحن مع عين دارة لحمايتها من أنياب فتوش وشركائه، وكل المنطقة والأهالي والشرفاء معكم، وآمل أن يبحث الموضوع في جلسة مجلس الوزراء. فما يجمعنا هو الحرص على منطقة نموذجية من حيث البيئة الطبيعية والبشرية، وبسبب أعمال آل فتوش ضهر البيدر بات سهل البيدر”.

وأشار إلى أن مشاريع منعت في زحلة بضغط من الأهالي، وها هم يحاولون فرضها عليهم، لافتا إلى أن الأمل كبير بهذه الحكومة التي وعدت بحماية البيئة وطرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء.

من جهته، أكد النائب فادي الهبر “اننا نريد أن نحافظ على هوائنا ومياهنا”، قائلا إن هناك مخزون استراتيجي من المياه في المنطقة وكل ما هو المطلوب من آل فتوش هو الهواء النظيف لا معمل اسمنت.

وقال إنه إذا تمت المحافظة على البيئة والمياه والهواء يكون تصبح السياحة مستقبلية، مضيفا أنه لا لمعمل الاسمنت ولا لتشويه الطبيعة أكثر.

وتمنى الهبر على وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل أن يطرح المطالب في مجلس الوزراء.