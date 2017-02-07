عدوان: لحصر جلسات الحكومة بقانون الانتخابات

رأى نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان أن “كثراً يقولون لماذا لا نطبق الدستور ونعود للكتاب، المداخلة التي أقوم بها باسم “القوات” تقتضي أن نعود الى الدستور، الذي يقول إن مشروع قانون الانتخابات تعده الحكومة، أي عمل الحكومة أن تقوم بمشروع قانون وترسله الى مجلس النواب”، مذكرا بتصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس، الذي دعا فيه رئيس الجمهورية ميشال عون الى العودة الى الكتاب.

وشدد عدوان في مؤتمر صحافي من مجلس النواب على أن “دور وزير الداخلية الاول تقديم للحكومة عن وزارة الداخلية مشروع قانون انتخابات حتى يقر في الحكومة وبالتالي هذه هي المهمة الاولى لوزير الداخلية وللحكومة”، متمنيا على “مجلس الوزراء أن يحصر جلساته حصرا ببحث مشروع قانون انتخاب سواء قدمه وزير الداخلية أو بحثوا طروحات القوانين”.

وأوضح أنه “في حال الحكومة لم تستطع التفاهم بالثلثين على مشورع قانون، الدستور يقول إن هناك مشروع أرسلته حكومة ميقاتي الى مجلس النواب وانطلاقا من استمرار العمل يتم عرض هذ المشروع على الهئية العامة في مجلس النواب واقتراحات القوانين، وعلى الاثر يجتمع مجلس النواب ويدرس أولا حسب القوانين مشروع حكومة ميقاتي، اذا لم ترسل الحكومة الجديدة مشاريع أخرى، ثم يدرس اقتراحات القوانين الاخرى. وعندها ينتقل الجدل من الاعلام واللجان الثنائية والرباعية الى المؤسسات الدستورية”.

وأكد عدوان أنه “اذا نريد الدستور يجب وضع القضايا في المؤسسات الدستورية وليس في اللجان والمهاترات”، داعيا رئيس الجمهورية ميشال عون “الذي يظهر أنه يدفع الى الامام للوصول الى قانون انتخابي جديد، وكل مواصفه لا تظهره طرفا، بل تظهره حريصا على أن يكون هناك قانون انتخاب جديد.

عدوان دعا الى ترأس جلسات مجلس الوزراء بالتعاون مع رئيس الحكومة سعد الحريري وأن يحصروا جلسات الحكومة بقانون الانتخابات، متمنيا أن يتوصلوا الى نتيجة”.

وأضاف: “نحن بالمجلس سننكب على درس القانون ولن نخرج قبل اقرار قانون جديد، وكل بقية المسائل والخطابات تمت تجربتها، والان حان وقت تجربة الدستور وتطبيقه لأنه الطريق الوحيد للوصل الى قانون انتخابي جديد ونحن مصرون على اجراء الانتخابات بوقتها وألا تحصل على اساس الستين”.