كلينتون: العالم يحتاج المرأة القوية

في أوّل ظهور عام لها منذ يوم تولية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رأت المرشّحة الديمقراطيّة الخاسرة في الانتخابات الرئاسيّة هيلاري كلينتون، أن للمرأة دوراً حيويًّا في مستقبل الولايات المتّحدة.

وقالت كلينتون في تسجيل مصوّر أُعِدّ لمؤتمر “ميكرز”، الذي يعقد في كاليفورنيا ويركز على الدور القيادي للمرأة: “على الرغم من كلّ التحدّيات التي نمرّ بها، ما زلت مقتنعة بأنّ المستقبل سيكون بالتأكيد للمرأة” في إشارة منها إلى ملايين المحتجات اللواتي شاركن الشهر الماضي في مسيرة نسائية.

وأضافت: “نُريد امرأة قويّة تتقدّم الصفوف وتتحدّث أمام الناس. نُريدكنّ للقيادة باقتدار وجرأة. إنّ العالم يحتاج إلى “المرأة القوية”.

وطلبت من المشاركات في المؤتمر أن يكنّ قدوة للنساء والفتيات اللواتي يشعرن بالقلق من المستقبل، ومما إذا كانت حقوق وفرص وقيم النساء سوف تبقى على الدوام.

وبدأ مؤتمر “ميكرز”، الذي يستمر 3 أيام، الاثنين، وتضم قائمة المتحدثين شخصيات بارزة في مجالات السياسة والسينما والتجارة.