الجماعة الإسلامية: للمشاركة في الحراك المدني وصولاً الى حقنا في تحقيق إنماء عكار

أصدرت الجماعة الإسلامية في عكار بياناً، جاء فيه: “قيل قديماً “ما ضاع حق وراءه مطالب”، ولكن مع الأسف في عكار كم ضاعت حقوق طالب بها أبناء هذه المنطقة التي قدمت للوطن أغلى التضحيات. مع ذلك سنبقى رغم كل الصعوبات والمعوقات جنباً إلى جنب مع الشرفاء وأصحاب الهمم العالية، رجالاً ونساء شيباً وشباناً في حراك دائم حتى تحقيق مطالبنا، لأن حقوقنا كعكاريين مسلوبة وضائعة خصوصاً عند من يتوجب عليهم تفعيل الإنماء المتوازن أسوة ببقية المناطق”.

وأضاف البيان: “نحن كجماعة إسلامية كنا وما زلنا وسنبقى بإذن الله، ومن باب الحرص على إستقرار ونهضة بلدنا، إلى جانب كل مطلب إنمائي في أي بقعة من بقاع الوطن”.

وختم: “إننا ندعو كل أطياف مجتمعنا العكاري لنكون يداً واحدة ونرفع الصوت عالياً، ونشارك في الحراك المدني للوصول الى حقنا في تحقيق إنماء عكار وعلى رأسها مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات”.