الجراح بحث مع نقابة أصحاب شركات تجارة الخلوي في أوضاع القطاع

زار وفد من نقابة أصحاب شركات تجارة الخلوي والاتصالات في لبنان برئاسة النقيب علي فتوني، وزير الاتصالات جمال الجراح، وعرض معه عمل القطاع وسبل تطويره وضبط التفلت في الخطوط خصوصا المسبقة الدفع.

بعد اللقاء، قال فتوني إن الإلمام الكبير والرؤية الشاملة لدى الوزير الجراح لقطاع الاتصالات الخلوية فاجأه، وكيفية تحديثه ليضاهي قطاعات دول الجوار والوصول الى محاكاة الحديث في الدول التي سبقت في هذا المجال الالكتروني.

وأضاف: “عرضنا لنظامية الخطوط وتنظيم بيعها لتحقيق ذلك. سبق أن جلنا على قادة الاجهزة الامنية لهذا الأمر وطالبنا بإلزامية أن يكون الخط الخلوي، سواء الثابت أو المسبق الدفع بإسم حامله، هذا من شأنه أن يسهم الى حد كبير في ضبط التفلت القائم في القطاع من جهة ومن جهة ثانية في ضبط الفلتان الأمني لأنه من خلال الخط يمكن معرفة مكان حامله وساعة تواجده وحتى في حال كشف “الداتا” سبل تواصله ومدى علاقته بهذا العمل الامني أو ذاك”.

بدوره، أبدى الجراح كل تفهم وإستعداد للتجاوب مع مواضيع الطرح والبحث، مؤكدا أنه مدرك لكل ما يجري في القطاع، وتمّ لمس مدى ما يوليه من إهتمام لتطويره كونه الشريان الرئيس لتمويل الخزينة العامة.

وقال إن هناك حاجة إلى تطوير كل مورد وإيراد لتوفير المال العام ليس لسداد المتوجبات وتلبية المطالبات العمالية والحياتية وحسب وإنما لتطوير البنى التحتية للبلاد لمواكبة الوعود المقطوعة بالاستثمار والنهوض.