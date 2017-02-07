الهبة هي المعيار

ترى أوساط سياسية ان النقطة الأبرز العالقة بين لبنان والسعودية والمتّصلة بهِبة الأربع مليارات دولار لتسليح الجيش اللبناني من فرنسا ودعم القوى الامنية الأخرى تبقى المعيار الفعلي لقياس اذا كانت “بلاد الأرز” استعادتْ موقعها السابق على خريطة الاهتمام السعودي والى ان المملكة “اطمأنّت” الى التموْضع الاستراتيجي للبنان والى خياراته في ما خص مراعاة مصالحها والقضايا العربية.

وحسب هذه الاوساط فإن بيروت ما زالت “تحت المراقبة” في ما خص معاودة العمل بالهبة العسكرية الذي يبقى مرهوناً ببروز إشارات عملية حول وقف الحملات ضدّ المملكة من “حزب الله” الذي كانت السعودية اتهّمته قبل عام، اي حين اعلنت تجميد الهبة ومراجعة شاملة للعلاقات مع لبنان، بأنه “يصادر إرادة الدولة”، وايضاً حول انتهاج بيروت سياسات خارجية بعيدة من التأثير الايراني.