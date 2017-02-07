زيارة مصلحة رجال الأعمال في “القوات” لرئيس عام الرهبانية اللبنانية المارونية

زار رئيس مصلحة رجال الأعمال في حزب “القوات اللبنانية” المهندس عزيز إسطفان، على رأس وفد، قدس الأب العام نعمة الله الهاشم رئيس عام الرهبانية اللبنانية المارونية في مقرّه في دير مار انطونيوس – غزير.

وقد ضمّ الوفد إلى اسطفان نائبه زياد بجاني ورئيسة الدائرة السياحية فيروز رحمة ورئيس دائرة المقاولات الياس فرعون ورئيس دائرة التجارة زياد اصفر وصاحب شركة PFC للدراسات الاقتصادية جهاد جعجع.

بعد الترحيب بالوفد شرح إسطفان للآباتي هاشم عن الهدف من وجود هذه المصلحة في الحزب لافتاً إلى النشطات التي تنظّمها سنوياً من لقاءات وورش عمل والمؤتمرات التي تتمحور حول المواضيع الإقتصادية والتنموية. ثم أشار إسطفان إلى مكتب التوظيف الذي استحدثته المصلحة بهدف بناء مستقبل للشباب اللبناني واستثمار طاقاتهم في لبنان وخارجه؛ كما قدّم لمحة للآباتي هاشم عن الدوائر الخمس للمصلحة وآلية عملها.

بدوره ابدى الآباتي هاشم ارتياحه لما تقيم الاحزاب من اعمال وخاصة حزب القوات اللبنانية معتبراً أنّه على الاحزاب السياسية أن تهتمّ بتحسين الوضع الإقتصادي للبلد وأن تواجه معضلة البطالة وإرتفاع التكاليف الحياتية اليومية. ورحّب بفكرة مكتب التوظيف كما أثنى على نشطات المصلحة وإهتمامها بتوسيع آفاق عملها.