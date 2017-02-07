“القوات” و”التيار” في استراليا عزوا بوالدة جعجع

قدم رئيس مقاطعة استراليا في “القوات اللبنانية” طوني عبيد تعازيه الى رئيس الحزب سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع وحزب “القوات” بفقدانهم “الام الحبيبة ماري”.

كما قدم التعازي الى جعجع ايضا رئيس مكتب سيدني جهاد داغر والاعضاء، رئيس مكتب ملبورن سعيد حداد والاعضاء.

وستقيم مكاتب “القوات” في استراليا قداديس لراحة نفس الراحلة في مختلف الولايات الاسترالية.

من جهة ثانية، قدم منسق “التيار الوطني الحر” في سيدني طوني طوق واعضاء المنسقية تعازيه الى جعجع وعقيلته وجميع أفراد العائلة سائلا الله “ان تكون نفسها بين الابرار في الملكوت السماوي”.