حماده بعد لقائه شمعون: أي محاولة تقسيمية للجبل لن تمر

استقبل رئيس حزب “الوطنيين الأحرار” النائب دوري شمعون وفداً من “اللقاء الديمقراطي” برئاسة وزير التربية مروان حماده.

وبعد اللقاء، أكد شمعون وجوب العودة إلى الدستور وإلى لبنان الذي نريده وليس لبنان الذي يريدون فرضه علينا، مشيراً الى أن تطبيق الدستور حاجة ماسة لا سيما بعد سنوات كثيرة من عدم الاهتمام. وقال: “اما الالتزام بالدستور والا فـ”ليفتح كل واحد ع حسابو” ويؤسس دويلة صغيرة طائيفية تناسب حاجات طائفته، ولنكف عن “الضحك” على انفسنا وعلى الشعب لأنه يجب أن يكون هناك كتاب واحد لكل اللبنانيين وهو الدستور”.

بدوره، جدد حماده التأكيد على موقف النائب وليد جنبلاط بالتمسك بالدستور وأتفاق الطائف والمسار نحو الغاء تدريجي للطائفية السياسية والانتقال الى بلد واحد وسلاح واحد وليس إلى دويلات.

وأضاف: “مصالحة الجبل” كُرست يوم اغتيل داني شمعون ووقفنا موحدين إلى جانب نعشه وأي محاولة تقسيمية للجبل بقانون انتخابي هجين لن تمرّ.