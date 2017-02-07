الرياشي: ورشة قوانين تحضَّر في وزارة الإعلام

أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي أن هناك مشروعاً لتطوير قانون نقابة المحررين لتضم المحررين في الوسائل الإعلامية كافة ولتؤمّن أصول التعاقد وتأمين صندوق تعاضد وتقاعد، على ان يتم انتخاب رئيسها لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد، وعلى ان يتم العمل على إلغاء الطائفية من هذا المنصب، ونبدأ من خلالها بإلغاء الطائفية، على أن تضم نقابة الصحافة أصحاب المؤسسات الإعلامية، لصيبح الوضع مثل نقابة الأطباء ونقابة أصحاب المستشفيات، ويمكن ان يكون الإعلامي في نقابة المحررين وفي نقابة الصحافة اذا كان صاحب مؤسسة.

كلام الرياشي جاء خلال عشاء تكريمي أقامته رابطة خريجي الإعلام على شرفه في مطعم المهنا – أنطلياس، بحضور مدير عام وزارة الإعلام حسان فلحة، مدير الدراسات والمنشورات في وزارة الإعلام خضر ماجد، رئيس رابطة خريجي الإعلام عامر مشموشي، رئيس تحرير مجلة الأمن العام العميد منير عقيقي والهيئة الإدارية للرابطة.

وشدد الرياشي على أن المجلس الوطني للإعلام هو المكان الطبيعي الذي يجب أن يهتم بوسائل الإعلام ويجب أن تصبح له مهمة تنفيذية تقريرية وليس فقط مهمة استشارية يرفعها لوزير الإعلام، وسيكون مجلساً قائماً بذاته، على ان تكون وزارة الإعلام بمديرياتها القائمة وزارة إعلام وحوار.

وأعلن أن ورشة قوانين تحضَّر في وزارة الإعلام، وأن هناك بحثاً جدياً في تحضير مشاريع قوانين للإعفاء الجمركي لتوفير بعض الأموال والتكاليف على الصحافة المكتوبة، إلى جانب البحث في موضوع أخلاقيات وآداب المهنة، كما ان هناك مشروع قانون يحضَّر لتحويل وزارة الإعلام الى وزارة الحوار والتواصل.

كما دعا الرياشي رابطة خريجي الإعلام الى تقديم مقترحاتها حول قانون الإعلام الجديد ليتم درسه.

مشموشي

أما رئيس الرابطة عامر مشموشي فرحب بتعيين الرياشي وزيراً، ورأى أنه “علم جديد وعقل وهّاج استنبض الحلول لمشاكل كبرى، انه الزميل أولاً والوزير ملحم الرياشي”، ولفت الى ان الرابطة اذ تحتفل بتوليه منصب وزارة الاعلام، لأنها وزارة المجتمع بكامله، فلا قيمة للمجتمع من دون اعلام، وانه لشرف كبير ان يكون على رأس هذه الوزارة المهمة عالم بالإعلام ليقوم بتنظيم هذا البناء الاساسي في الوطن والمجتمع.

اضاف مشموشي: “نتشرف بتكريم الوزير الرياشي بإسم كل الإعلاميين في كل موقع وهم منتشرون في كل الاراضي اللبنانية وفي الدول العربية والعالمية، ونحن كرابطة خريجي الاعلام اطلعنا منذ دخوله الى الوزارة على الوضع المأزوم للاعلام لا سيما الاعلام الورقي.” ولفت الى ان مشروع قانون الاعلام الذي تدرسه اللجان النيابية غرق في التقنيات ونسي الانسان، لذلك ندعوه لاعادة النظر في القانون لصون العاملين في المهنة، موضحاً ان نقابة المحريرين هي نقابة مهن حرة، فليكن وضع العاملين في الاعلام كوضع المهندسين والاطباء، ونحن سنقدم بورقة ملاحظات واصلاحات على قانون الاعلام الذي يدرس الى الوزير، ونأمل ان يأخذ بها.