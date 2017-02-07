خاص بالفيديو: سرقة محترفة في بيت الشعار

من المعروف في منطقة بيت الشعار – المطيلب إنتشار عناصر البلدية في البلدة حيث يسارعون إلى مراقبة السيارات المركونة بطريقة مخالفة ليُسرعوا إلى تسطير محاضر ظبط، لكن الغريب أنه كان سهلاً فجر الأحد سرقة سيارة الشاب جوزف أمين، نوع سيراتو – كيا 2014، سوداء اللون وتحمل الرقم:554669، من أمام منزل صديقه في المنطقة.

امين توجه سريعاً الى مخفر انطلياس وأبلغ عن سرقة سيارته، وفي اليوم الثاني عاد الى المخفر طالباً مساعدة القوى الأمنية في الكشف على كاميرات الحي، لكنّ هذا الأمر لم يحصل لانشغال العناصر في ذلك الوقت بمهماّت أخرى.

وأمام عجز المواطن عن حماية ممتلكاته والمهمات الكثيرة الملقاة على عاتق القوى الأمنية، يعيش اللبناني حالاً من عدم الإستقرار والقلق الدائم، فمتى الضرب بيد من حديد لإنهاء هذه التجاوزات؟