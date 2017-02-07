وفد من الاتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي في سفارة السودان

استقبل سفير جمهورية السودان في لبنان الدكتور علي الصادق علي، رئيس الاتحاد العربي الإفريقي في لبنان الأستاذ محمد العرب ورئيسة لجنة التدريب الأستاذة نانسي خلف في مكتبه في السفارة.

ووضع الوفد السفير علي في تفاصيل الزيارة إلى السودان حيث عقدت الجمعية العمومية للاتحاد وتم انتخاب الرئيس ونوابه والأمين العام إضافة إلى المكتب التنفيذي واللجان المتخصصة.

وكان العرب وخلف قد شاركا في مناقشة وإقرار النظام الأساسي للاتحاد في الخرطوم وفي الانتخابات التي حصل فيها لبنان على رئاسة الفرع وعضوية المكتب التنفيذي ورئاسة لجنة التدريب.

من جهته هنأ السفير السوداني الوفد واعداً بتقديم العون والمساعدة المطلوبة بعد اطلاعه على خطة العمل ورسالة الاتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي.