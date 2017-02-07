تويني: لا خوف من انتكاسة سياسية للعهد الجديد

طمأن الوزير نقولا تويني الى أن لا خوف من انتكاسة سياسية للعهد الجديد، مشيرا الى أن الامور تتجه نحو تسوية حول قانون انتخاب يحظى بموافقة جميع الفرقاء.

ورأى تويني في حديث الى صوت لبنان – الضبية، أن ما يدور الان من مقاربة مسألة قانون الانتخاب لا يخلو من المبالغة وعرض العضلات لدى البعض على الرغم من أن الامر لا يتعدى طرح كل طرف لهواجسه ومعالجتها للوصول الى قانون يتوافق عليه الجميع مجدداً التأكيد على ان الستين مرفوض من الجميع في حين تحظى النسبية على غالبية الاصوات.

وعن مكافحة الفساد، أكد الوزير التويني أن عددا من الملفات قيد المتابعة وتبقى طي الكتمان، وقال:لا لفلفة لاي ملف وكل قضية تتابع في القضاء بشكل قانوني وعلمي مشيرا الى العمل الدؤوب على محاربة الفساد بالقوانين التي تحمي المواطن وأولها الذي اقر وهو قانون الوصول الى المعلومات بانتظار ثلاثة قوانين وهي حماية كاشفي الفساد،الهيئة العليا لمكافحة الفساد والاثراء غير المشروع.