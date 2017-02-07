خوري: من المستبعد اقرار مشروع الموازنة الأربعاء

استبعد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لـ”اللواء” إقرار مشروع الموازنة، في جلسة الأربعاء، مؤكداً انها ستستغرق الكثير من النقاش والأخذ والرد.

وتوقع أن ينال موضوع سلسلة الرتب والرواتب حيزاً من البحث.

ورداً على سؤال، رفض خوري إقرار أي زيادة في الضرائب على المواطنين. وأن هذا أمر يجمع عليه عدد من الأفرقاء.

وعلم أن هذا الموضوع كان محط تشاور لوزراء “التيار الوطني الحر” الذين ناقشوا في اجتماعهم الموازنة وتدوين الملاحظات حولها، وسيستكملون البحث اليوم وغداً قبيل انعقاد الجلسة. خاصة وان مشروع الموازنة يقع في اكثر من ألف صفحة.