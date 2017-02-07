جعجع تلقى اتصالات وبرقيات تعزية بوفاة والدته

تلقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع اتصالات تعزية بوفاة والدته ماري حبيب جعجع من كلّ من: رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس الحكومة سعد الحريري، الرئيس تمام سلام، الرئيس فؤاد السنيورة، الرئيس عصام فارس، النواب: اسطفان الدويهي، فادي كرم، شانت جنجنيان، الوزراء السابقين: اللواء أشرف ريفي، جو سركيس، النائب السابق منصور البون، قائد الجيش العماد جان قهوجي، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، راعي أبرشية جبل لبنان للسريان الارثوذكس المطران جورج صليبا، السفير المصري نزيه النجاري، السفير الكويتي عبد العال القناعي، مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار د. فارس سعيد، رئيس حركة “التغيير” ايلي محفوض، بالإضافة الى شخصيات دبلوماسية، دينية، إعلامية وفنية.

كما وصلت الى معراب برقيات تعزية من كل من: وزير الدفاع يعقوب الصراف، رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي، المستشار الإعلامي للرئيس مسعود بارزاني كفاح محمود كريم، السيدة نازك رفيق الحريري، رئيس المجلس العام الماروني الشيخ وديع الخازن، رئيس حزب الاتحاد السرياني ابراهيم مراد، المندوب الدائم للبنان لدى الأونيسكو السفير د. خليل كرم، مسؤول العلاقات العامة في الاتحاد الآشوري العالمي غسان يونان.

الى ذلك، استقبل جعجع في معراب وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، رئيس “حركة الأرض” طلال الدويهي، والسيد ميشال مكتف.