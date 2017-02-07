اسرار الصحف ليوم الثلثاء 7 شباط 2017

أسرار الآلهة

بدأ الإعداد للوائح يقودها المجتمع المدني للمرة الأولى في كسروان ويجري البحث في أسماء من العائلات الكبيرة تمهيداً لخوض الانتخابات النيابية.

عادت مستشفيات الى استقبال المرضى فوق الـ64 مع قبضها الفارق بعدما امتنعت عن ذلك اثر قرار الوزير أبو فاعور بالاستقبال المجاني.

تحدث اللواء جميل السيد عن إفشال الأمن العام عملية إرهابية في وسط بيروت وتحويل المتهمين الى القضاء، لكنه لم يشأ الإفصاح عن تفاصيلها، وقد أزعج الإعلان الأمن العام.

ظهر تباعد بين أهل الطائف أنفسهم حول تفسير بعض بنوده وما اتفق عليه آنذاك.

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يقال

إنّ عضواً في اللجنة الرباعية لبحث قانون الانتخاب أكد عقد اجتماع جديد للجنة الخبراء اليوم لافتاً إلى أن أي خرق لم يحصل حتى الساعة رغم جدّية الأطراف الأربعة في العمل للوصول إلى صيغة توافقية للقانون الجديد.

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أسرار الجمهورية

إستغربت أوساط رفيعة رسمية عدم توقّف الصحافة اللبنانية عند بيان الجامعة الأميركية في بيروت التي انتقدت سياسة ترامب.

أثناء لقاء بين سفير دولة مؤثرة ومرجعية لبنانية قال السفير: إن الإنتخابات الرئاسية جاءت نتيجة دور سعودي – إيراني.

في إجتماع شهري يعقده سفراء أوروبيون أبدى بعضهم صدمتهم من أداء بعض الوزراء الجدد.

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اسرار اللواء

لغز

تبلغ مسؤولون «نتفاً» مذهلة ومخيفة من اعترافات «إرهابي» قيد التحقيق، وسط تكتم بالغ الحيطة.

غمز

لم تلمس جهات نافذة تبدلاً في المسارات الاقتصادية الجامدة، على الرغم من إعادة العافية إلى المؤسسات.

همس

نُقل عن مرجع كبير أنه لم يكن على اطلاع على صيغة انتخابية أثارت لغطاً ورفضاً واسعين.

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