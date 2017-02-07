طورسركيسيان: لن نسمح بتمرير ضرائب عبر جيب المواطن

استبعد النائب سيرج طورسركيسيان أي انتكاسة سياسية في ظل الأجواء الديمقراطية السائدة، داعياً الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري الى استكمال رؤيتهما المشتركة والمحافظة على مواقفهما التوافقية.

وإذ شدد طورسركيسيان في حديث الى “صوت لبنان – الضبية” على أن الموازنة هي من أهم الملفات المطروحة في ظل الركود الاقتصادي،حذر من زيادة الضرائب وتعزيز الارادات على حساب اللبنانيين.

وقال: سنكون ضد اي زيادة على الضرائب قبل وضع اليد على ملف فساد ولن نسمح بتمرير ضرائب عبر جيب المواطن مطالباً بضرورة تنظيم المداخيل وتنظيم العائدات ووضع حد للهدر.