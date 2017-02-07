الأمم المتحدة: قانون تشريع البؤر الاستيطانية يتجاوز خطاً أحمر عريضاً

اعتبر ممثل الأمم المتحدة لعملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين نيكولاي ملادينوف ان القانون الاسرائيلي الجديد الذي يشرع البؤر الاستيطانية يتجاوز “خطاً أحمر عريضاً” على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة.

وقال لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”: ان القانون الذي وافق عليه البرلمان الاسرائيلي يشكل “سابقة خطيرة جدا”.

اضاف: “انها المرة الاولى التي يصدر فيها الكنيست قانوناً يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصاً في مسائل أملاك خاصة… لقد تم اجتياز خط أحمر عريض”.

وأوضح ان “القانون قد يفسح المجال امام ضم كامل للضفة الغربية ويقوّض بشكل اساسي حل الدولتين”، القائم على دولة فلسطينية تتعايش مع اسرائيل.

واشار الى ان القانون قد يعرض اسرائيل لملاحقات امام المحكمة الجنائية الدولية، داعيا الى “تنديد دولي شديد”، لكنه امتنع عن انتقاد ادارة دونالد ترامب التي نأت بنفسها عن ملف الاستيطان الاسرائيلي، حيث واشار مسؤول في الخارجية الاميركية ان “ادارة ترامب تحتاج التشاور مع كل الاطراف” و”لن تعلق على هذا القانون قبل اي قرار للقضاء” الاسرائيلي الذي ينتظر ان يُتخذ موقفاً من اقرار القانون.

وعلق ملادينوف انه “تصريح أولي جداً، في أي حال يحتاجون الى اجراء مشاورات. نحن امام ادارة جديدة تولت مهماتها للتو، وعلينا ان نمنحها الوقت الضروري لتحديد سياستها”.