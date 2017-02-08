عناوين “المسيرة”: والدتي العزيزة ــ ماذا أُعطِيَ الموارنة ــ سركيس معوض…تاري الأحبا ع غفلة بيروحا

عناوين “المسيرة” – العدد 1597
ـ ماري جعجع…
ام فوق العادة
ـ المسيحيون والانتخابات:
قانون فوق الجميع
ـ نحن هنا: الرئيس القوي
ـ ملف خاص لمناسبة عيد مار مارون:
ـ شارل مالك: ماذا أُعطِيَ الموارنة؟
وما هو المطلوب منهم؟
ـ ادوار حنين: المارونية: كنيسة وحزب
ـ الأب ميشال عويط: الموارنة رجل وكنيسة
ـ “سنة الشهادة والشهداء لعام 2017”
إنها شهادة يجب ألا تنسى
ـ ماذا بعد مؤتمر الآستانة؟
تحديات تنتظر مؤتمر جنيف
ـ ترامب في مواجهة شاملة مع إيران:
أكثر من عقوبات أقل من حرب
ـ صورة محفورة: قلب الأم
ـ سركيس معوَّض…
تاري الأحبّا ع غفلة بيروحوا
ـ أمن زحلة والبقاع: كفى
الخطة الأمنية مقررة فمتى التنفيذ؟
ـ أنطوان غندور… التاريخ كما هو
كاتب لا يتعب وأبطال لا يموتون
ـDalida الديفا التي تمنَّت أن تكون مجرد امرأة
ـ … كلكن سوا: مثلث الحب والحرب والموت
ـ فؤاد أبو شقرا: لن أغادر أسوار “القلعة الخضراء”…
سنستعيد خزوع وكاخيا سينهض باللعبة
ـ آخر مشهد: يا عشاق العالم انهبلوا
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