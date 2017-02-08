عناوين “المسيرة”: والدتي العزيزة ــ ماذا أُعطِيَ الموارنة ــ سركيس معوض…تاري الأحبا ع غفلة بيروحا

عناوين “المسيرة” – العدد 1597

ـ ماري جعجع…

ام فوق العادة

ـ المسيحيون والانتخابات:

قانون فوق الجميع

ـ نحن هنا: الرئيس القوي

ـ ملف خاص لمناسبة عيد مار مارون:

ـ شارل مالك: ماذا أُعطِيَ الموارنة؟

وما هو المطلوب منهم؟

ـ ادوار حنين: المارونية: كنيسة وحزب

ـ الأب ميشال عويط: الموارنة رجل وكنيسة

ـ “سنة الشهادة والشهداء لعام 2017”

إنها شهادة يجب ألا تنسى

ـ ماذا بعد مؤتمر الآستانة؟

تحديات تنتظر مؤتمر جنيف

ـ ترامب في مواجهة شاملة مع إيران:

أكثر من عقوبات أقل من حرب

ـ صورة محفورة: قلب الأم

ـ سركيس معوَّض…

تاري الأحبّا ع غفلة بيروحوا

ـ أمن زحلة والبقاع: كفى

الخطة الأمنية مقررة فمتى التنفيذ؟

ـ أنطوان غندور… التاريخ كما هو

كاتب لا يتعب وأبطال لا يموتون

ـDalida الديفا التي تمنَّت أن تكون مجرد امرأة

ـ … كلكن سوا: مثلث الحب والحرب والموت

ـ فؤاد أبو شقرا: لن أغادر أسوار “القلعة الخضراء”…

سنستعيد خزوع وكاخيا سينهض باللعبة

ـ آخر مشهد: يا عشاق العالم انهبلوا

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