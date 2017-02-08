آلان عون يُجري إتصالات بعيدا عن الأضواء بإنتظار عودة باسيل

أفادت معلومات أن عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب آلان عون يجري بعيداً من الأضواء اتصالات مع أعضاء اللجنة الرباعية المكلفة بالبحث عن قانون الإنتخاب ، حول صيغة يجري التداول حولها انطلاقاً من صيغة القانون المختلط بانتظار عودة الوزير جبران باسيل إلى بيروت.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء”، ان لا مشكلة لدى رئيس الجمهورية في أي صيغة لقانون الإنتخاب، شرط ان يتوافر حولها التوافق.

وعما إذا كان الرئيس عون يريد السير بمشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي دون سواه، اشارت المصادر نفسها إلى ان هناك نقاشاً دائراً حول هذا المشروع، وأن الرئيس عون يؤيد الصيغة التي تحقق التمثيل الشعبي الحقيقي.

ولفتت إلى ان هذا المشروع لم يُسترد لا من قبل حكومة الرئيس تمام سلام ولا من قبل الحكومة الحالية، وهو قفز إلى واجهة الطروحات بعد استبعاد صيغة “المختلط” ويخضع حالياً للبحث بإعتبار انه قابل للأخذ والرد.