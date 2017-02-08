معهد باسل فليحان المالي عضوا في مجلس إدارة الجمعية الدولية لمدارس الإدارة

تشارك رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المالية لمياء المبيض بساط في اجتماع مجلس إدارة “الجمعية الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة” (IASIA) الذي يعقد في 13 و14 شباط الحالي في بروكسيل، بعد أن انتخبت عضوا في هذا المجلس لولاية تمتد من العام 2016 إلى 2019 عن منطقة الشرق الأوسط، خلال انعقاد المؤتمر السنوي العام للجمعية في شينغدو (الصين).

وانتخب عن المنطقة نفسها كل من نائب المدير العام لمعهد الادارة العامة للبحوث والاستشارات في المملكة العربية السعودية، الدكتور مساعد بن عبدالله الفريان، والمستشار الأول في معهد الإدارة العامة في البحرين،الدكتور سفيان الصحراوي. ومن الدول العربية في شمال أفريقيا، فازت بالعضوية مديرة التعاون في المدرسة الوطنية العليا للإدارة في المملكة المغربية، السيدة شفيقة أكزناي.

وينشط معهد باسل فليحان المالي كعضو في الجمعية الدولية منذ العام 2007، إذ يساهم في عدد كبير من أنشطتها في مختلف البلدان. في هذا السياق، شكل المعهد منصة للعمل المشترك وتعزيز القدرات لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال استضافته أمانة سر شبكة مراكز ومعاهد التدريب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – غيفت مينا منذ تأسيسها عام 2006. وبصفته هذه، أدى المعهد دورا فاعلا في تعزيز دور شبكة غيفت – مينا ضمن الجمعية الدولية.

واعتبر معهد باسل فليحان المالي في بيان “أن فوزه بعضوية مجلس إدارة الجمعية يعزز قدرته على التواصل مع أهم المؤسسات التي تعنى بمسائل العلوم الإدارية في العالم، مما يتيح تبادل المعرفة والخبرات والإفادة من أفضل التجارب العالمية ليتمكن المعهد من المساهمة بفاعلية أكبر في تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة المالية العامة، وتطوير الإدارة، ومواكبة التحديث في هذا المجالات”.

وأشار المعهد إلى أنه “سيسعى خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى المساهمة في مؤتمرات دولية متخصصة، حضورا أو تنظيما، وإلى استضافة عدد من الفعاليات في لبنان، كما والمشاركة في إصدار المنشورات العلمية حول مواضيع ذات اهتمام مشترك”.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الدولية تأسست في العام 1961 وتضم راهنا في عضويتها نحو 194 مدرسة ومعهدا.