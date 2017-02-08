اعتقال 11 شخصاً في بلجيكا بحثاً عن مقاتلين من سوريا

اعتقلت الشرطة البلجيكية 11 شخصاً بعد سلسلة من المداهمات في أنحاء بروكسل الليلة الماضية في إطار تحقيق في عودة محتملة لمقاتلين من سوريا.

وقال الادعاء الاتحادي الأربعاء إن الشرطة قامت بعمليات تفتيش في تسعة عناوين في أحياء مختلفة بالعاصمة البلجيكية وحي واحد خارجها، لافتا إلى أنه لم يعثر على أسلحة أو متفجرات.

وسيحدد قاض في وقت لاحق، الأربعاء، ما إذا كان المعتقلون سيتعين إبقاؤهم قيد الاحتجاز.

وأشار المدعون إلى أن القضية لا علاقة لها بالتحقيقات في هجمات باريس في تشرين الثاني 2015 وتفجيرات بروكسل في آذار 2016.