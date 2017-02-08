بيتسي ديفوس المثيرة للجدل.. وزيرة التربية الأميركية الجديدة بفارق صوت واحد

وافق مجلس الشيوخ الاميركي بفارق صوت واحد فقط، على تعيين المليارديرة الجمهورية المثيرة للجدل بيتسي ديفوس التي تؤيد المدارس الخاصة، وزيرة للتربية في حكومة الرئيس دونالد ترامب .

وأيد 50 عضوا في مجلس الشيوخ تعيين ديفوس ، في حين عارضه 50 آخرون. ولم تتمكن من حيازة الغالبية الا بفضل صوت نائب الرئيس مايك بنس .

وهذه المرة الاولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يصوّت نائب الرئيس لتأكيد تعيين وزير، علما ان الدستور يجيز له ذلك في حال تعادل الاصوات.

وأثار تعيين ترامب لديفوس (59 عاما) في تشرين الثاني الماضي، غضب نقابات المعلمين والديموقراطيين الذين اجمعوا على رفض تعيينها اليوم.

وانضم عضوان جمهوريان هما سوزان كولينز (ماين)، وليزا موركوفسكي (ألاسكا)، الى المعارضة، انطلاقا من خشيتهما من ان تضعف ديفوس المدارس العامة عبر تسهيل تمويل المدارس الخاصة. ولو صوّت سيناتور جمهوري اضافي واحد ضد تعيينها، لما تمت الموافقة عليها، وهو امر لم يحصل منذ 1989.

وديفوس هي فقط الوزيرة الخامسة من اصل 15 عضوا في الفريق الحكومي يؤكد مجلس الشيوخ تعيينه، اضافة الى مدير الـ”سي آي ايه” والسفيرة لدى الامم المتحدة. والتعيين المقبل على جدول اعمال المجلس هو لوزير العدل جيف سيشونز ، السيناتور عن آلاباما والمقرب من ترامب .