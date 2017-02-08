وزير الخارجية الصيني: لا يوجد فائز في الصراع مع أميركا

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أنه لا فائز من الصراع بين الصين والولايات المتحدة ، في مسعى منه لتهدئة التوتر الذي اندلع بين البلدين في أعقاب انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب .

وقال وانغ للصحافيين في العاصمة الأسترالية “كانبيرا” حيث إلتقى نظيرته الأسترالية جولي بيشوب: “لا يمكن أن يكون هناك صراع بين الصين والولايات المتحدة إذ أن كليهما سيخسر، وكلا الجانبين لا يمكنه تحمل ذلك”.

ودعا وانغ زعماء العالم إلى رفض الحمائية التجارية التي يساندها ترامب بخططه الإقتصادية “أميركا أولا”، وأضاف: “من المهم أن نلتزم بحزم بإقتصاد عالمي مفتوح.. من المهم أن نوجه العولمة الاقتصادية العالمية صوب قدر أكبر من الشمول والاستيعاب ومنافع مشتركة أوسع بطريقة أكثر استدامة”.

من جانبها، حثت بيشوب الصين على النظر في الإنضمام إلى اتفاقية تجارية بين جانبي المحيط الهادي، تخلى عنها الشهر الماضي ترامب، الذي قال، إنه يفضل “الإتفاقات الثنائية”.

وأضافت بيشوب: “أريد أن أشجع الصين على دراسة هذه الإتفاقية”، في إشارة إلى الشراكة عبر المحيط الهادي.