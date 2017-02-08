ترامب: لا أمزح بشأن إقامة الجدار مع المكسيك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كلمة له بالعاصمة واشنطن حول الأمن الداخلي الأميركي إنه لا يمزح بشأن إقامة جدار عازل مع المكسيك، مشيراً إلى أن هناك تزايداً واضحاً في أعمال العنف بمختلف الولايات الأميركية، وهو ما لن يسمح به.

وأضاف ترمب أنه لا بد من بناء جسور الثقة بين الشرطة والمجتمع، قائلاً: “مضى على وجودي في منصبي أسبوعان، التقيت برجال من الشرطة وجمعتهم في مكتبي، وسألتهم عما يعاني منه مجتمعنا وسألتهم عن المخدرات وعن تأثيرها، وكان جوابهم أن مشكلة المخدرات مشكلة كبيرة وتشكل 80% مما نعاني منه. لذلك سنشن حرباً على عصابات المخدرات، ونحرر المجتمع من قبضتهم البشعة ونطهر بلادنا”.

وتابع: “أنه صديق حقيقي جدي للشعب موجود في البيت الأبيض”.

وأكد ترامب في كلمته أن المحكمة التي تنظر في قانون حظر السفر هي محكمة “مسيسة”.

وختم أن تهديد الإرهاب هو التهديد الأعظم الذي يخيف بلاده، وهو ما أدركه في الفترة الأخيرة، بل أيضاً تيقن منه.