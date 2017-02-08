محفوض: دور الموارنة أقدس شيء في الوجود

غرّد رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض عبر “تويتر” كاتباً : “عشية عيد مار مارون نستذكر ما قاله شارل مالك عن دور الموارنة وإيمانهم بمطلب الحرية الكيانية الشخصية الإنسانية المسؤولة كأقدس شيء في الوجود وبأنها تختصر وتجسّد جوهر الوزنات التي أعطيت للموارنة وبأن لبنان مؤتمن عليها ليس لنفسه فقط بل للمشرق وإذا خسرناها سيخسر الموارنة لبنان معهم”.

وأضاف: “وفي حال فرّط الموارنة بهذه الوزنات فإن سر بقائهم سيزول وبالتالي كل مبرر لوجود لبنان وعندما يزول مبرر الوجود يزول الموجود”.

وختم: “شارل مالك منظّر لفلسفة القضية اللبنانيّة لعله أيقن قيمة المارونيا ودور الموارنة أكثر بكثير من بعض قادة وزعماء الموارنة الذين فرّطوا بالوزنات”.