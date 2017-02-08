ماروني: لا إنتخابات على “الستين”.. وصيغة جديدة بغضون 10 أيام

أكّد عضو كتلة “الكتائب” اللبنانية النائب إيلي ماروني أن خوض الإنتخابات النيابية على أساس “قانون الستين” لم يعد ممكناً على الإطلاق، وأعلن اننا منفتحون على مناقشة كل الصيغ التي يتم التداول بها، شرط وجود المعيار الواحد والمساواة بين المواطنين والمعادلة الواحدة في كل الدوائر، والعدالة في توزيع الدوائر،

وكشف ماروني في حديث إلى صحيفة “النهار الكويتية”، أن ثمة صيغة يتم التداول بها وقد يعلن عنها في غضون 10 أيام، متمنياً ألا تكون هذه الصيغة مخلوقاً عجيباً.

وجزم ماروني بأن الأمور تسير باتجاه تمديد تقني مؤكّد، ولفت الى ان المعركة النيابية في زحلة ستكون نارية ومحتدمة جداً، لكن حتّى الساعة فيها الكثير من الضبابية، فيها الكثير من المرشّحين، وفيها غموض كبير حول شكل وكيفية التحالفات، داعياً لإعلان حالة طوارئ تشريعية تقرّ خلالها الموازنة أولاً، ثم سلسلة الرتب والرواتب وسائر القوانين الملحة.