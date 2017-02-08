البابا فرنسيس: ابنوا الجسور لا الجدران

قال البابا فرنسيس، الأربعاء، إن المجتمع يجب ألا يبني “جدراناً ولكن جسوراً” للتشجيع على إقامة علاقات جيدة بين الناس، مضيفاً أنه من الخطأ أن يكون المرء حاقداً ويقول “سأجعلك تدفع ثمن ذلك”.

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببناء جدار على الحدود مع المكسيك وبأن يدفع المكسيكيون كلفة بنائه. ولم يذكر البابا المولود في الأرجنتين ترامب بالاسم أو ذلك الجدار تحديداً في تعليقاته.

ودعا فرنسيس إلى عدم إقامة جدران وإنما جسوراً وإلى عدم الرد على الشر بالشر وإلى التغلب على الشر بالخير.

ثم أضاف: “المسيحي لا يمكن مطلقاً أن يقول ‘سأجعلك تدفع ثمن ذلك’. مطلقاً! هذه ليست لفتة مسيحية. التغلب على الجرم يكون بالغفران وبالعيش في سلام مع الجميع”.

وقال فرنسيس العام الماضي في رده على سؤال في خصوص آراء المرشح الرئاسي في ذلك الوقت ترامب في شأن الهجرة ونواياه بناء جدار على الحدود مع المكسيك إن رجلاً له آراء كتلك ليس مسيحياً.

كما أشار فرنسيس الشهر الماضي إلى أنه لن يكون رأياً عن ترامب إلى أن تتاح له أولاً فرصة مشاهدة تنفيذ الرئيس الأميركي الجديد لسياسات محددة.

وفيما كان ترامب يتولى المنصب في 20 كانون الثاني بعث فرنسيس رسالة حثه فيها على الاسترشاد بالقيم الأخلاقية، قائلاً إن عليه الاعتناء بالفقراء والمنبوذين خلال حكمه.