الزميل جورج غرة يروي لموقع “القوات” ماذا جرى معه

على خلفية مقال كتبه، هُدد بالقتل والخطف.

هكذا يتعاطى البعض مع الإعلام اللبناني عندما يكتب خدمة لمجتمعه.

فقد تعرض رئيس تحرير “ليبانون فايلز” الزميل جورج غرة لحفلة تهديد وشتائم بعدما كتب مقالاً عن العفو العام بعنوان “لا تحكموا بالعفو العام… بل بالإعدام”.

وأوضح غرة لموقع “القوات اللبنانية” الى أنه بعد نشر المقال بدقائق، بدأ يتلقى على رقمه الهاتفي سيلاً من الإتصالات المهددة ارقام private numbers، وأضاف: “اتصل بي أحدهم من آل جعفر في بادىء الامر وهددني، فسألته إن كان قد قرأ المقال، إلا أنه أقفل الخط وعاد ليتصل مجدداً مناقشاً إياي في السياسة. بعدها اتصل بي أشخاص من آل جعفر وهددوني بالقتل والخطف، هذا إضافة الى رسائل التهديد التي تلقيتها عبر الواتساب”.

وأشار غرة الى أنه ابلغ القوى الأمنية بما حصل معه، وقد أصبحت داتا الإتصالات معها، لافتاً الى أنه تواصل أيضاً مع جهات من “حزب الله”، لا سيما وأن الأرقام المُهددة هي من بريتال.

واكد غرة ان هذا الأمر لن يجعله يتراجع عن أسلوبه لأن حرية الصحافة مصانة ومقدسة، شاكراً الإعلام اللبناني وموقع “القوات اللبنانية” على الوقفة التضامنية معه.

واستنكر “نادي الصحافة” في بيان، “حملة التهديدات بالقتل والخطف إضافة إلى الشتائم التي تعرّض لها رئيس تحرير موقع “ليبانون فايلز” الإلكتروني، الزميل جورج غرة، على خلفية مقال كتبه عن العفو الذي يطالب به المطلوبون”.

واكد ان “الوقت قد حان لوقف التطاول والاعتداء على أي زميل”، ودعا “الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، إلى لعب دورها بحماية وضمان أمن الصحافيين المهددين، وملاحقة الذين مارسوا التهديدات وجلبهم أمام العدالة لمحاكمتهم”.