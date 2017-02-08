إرجاء البحث في ملف النفايات والإتجاه نحو خيار المحارق

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة السابعة من مساء الأربعاء في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف النفايات حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني والوزراء نهاد المشنوق، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، يوسف فنيانوس، سيزار ابي خليل، عناية عزالدين ،طارق الخطيب ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليلفل.

بعد الاجتماع الذي استمر لغاية الساعة التاسعة الا ربعا أعلن الوزير الخطيب انه تقرر عقد اجتماع آخر للجنة في الثامن عشر من الشهر الحالي لاستكمال البحث، من ناحيته اشار الوزير الحاج حسن الى ان الاتجاه حاليا هو لاعتماد خيار المحارق لمعالجة مشكلة النفايات.