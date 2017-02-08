مقتل 6 من موظفي الصليب الأحمر بهجوم لـ”داعش” في افغانستان

قتل مسلحون يشتبه في انهم من “داعش” 6 من موظفي اللجنة الدولية للصليب الاحمر في هجوم في شمال افغانستان.

وأشارت اللجنة الدولية إلى أن موظفين اثنين لديها ما زالا مفقودين بعد مكمن في ولاية جوزجان المضطربة، في هجوم هو الاسوأ على المنظمة الخيرية منذ أعوام.

وتعرض موكب للصليب الاحمر يضم 3 سائقين و5 موظفين ميدانيين للهجوم اثناء نقل مواد اغاثة الى منطقة مضطربة تضاعفت معاناتها أخيرا نتيجة تساقط كثيف للثلوج، بحسب اللجنة.

وقالت مديرة مكتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر في افغانستان مونيكا زاناريلي إن هذا عمل دنيء، مضيفة أنه لا شيء يبرر قتل الزملاء والاصدقاء الاعزاء.

ولم تتبن أي مجموعة مسلحة الاعتداء حتى الآن، لكن رئيس شرطة جوزجان رحمة الله تركستاني حمل مسلحي “داعش” مسؤولية الهجوم.

وقال تركستاني إنه تمّ التحذير مرارا من الذهاب إلى هذه المناطق الخطرة حيث يسيطر داعش” مستخدما تسمية أخرى للتنظيم، مضيفا ان جثث الموظفين الستة نقلت الى مستشفى في المنطقة.

وتحدث مدير المستشفى فريدون حبيب عن وجود آثار رصاصات عدة على بعض الجثث أطلقت من مسافة قريبة على الرأس والصدر.

من جهتها، أفادت حركة طالبان بأنها لم ترتكب الهجوم.