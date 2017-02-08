قبلان هنأ بعيد مار مارون: لاعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة

هنأ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، اللبنانيين عموما وابناء الطائفة المارونية خصوصا بحلول عيد مار مارون وأمل ان تحمل هذه المناسبة بشائر الخير الى لبنان واللبنانيين.

ورأى ان “الاستقرار والازدهار مطلب كل اللبنانيين المطالبين ان يعبروا عن تضامنهم بتحصين وحدتهم وتعزيز تعاونهم من خلال العمل لما فيه مصلحة وطنهم فيعمقوا تشاورهم ويتفقوا على انجاز قانون انتخابي عادل يحقق الانصاف في التمثيل ويوفر الاستقرار السياسي، فيكون هذا القانون على قياس كل اللبنانيين من دون غبن لاي مكون طائفي او سياسي. من هنا فاننا نطالب باعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة بما يصهر كل المواطنين في بوتقة العمل الوطني ويرسخ العيش المشترك، لاننا نريد ان يكون اللبنانيون عائلة واحدة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات وينخرط الجميع في مسيرة تقدم وازدهار لبنان واستقراره”.