لقاء تدريبي لجهاز الانتخابات المركزي في “القوات”

استكمالا لما كان بدأه جهاز الانتخابات المركزي في حزب “القوات اللبنانية” في العمل مع المناطق للتوصّل الى جهوزيّة تامّة لإنجاز الانتخابات ضمن المهل الدستوريّة المعمول فيها، وبعيدا عن السجال الدائر حول أيّ نظام انتخابي سوف يُعتمد،

انطلقت مرحلة الاعداد لانتخابات 2017 لناحية المهام القانونيّة المرتبطة بالعملية الانتخابيّة خاصّة وأنّ مرحلة تصحيح القوائم الانتخابيّة تبدأ في العاشر من شباط.

في هذا الاطار كان اللقاء التدريبي الذي جمع المكتب القانوني في جهاز الانتخابات والمسؤولين القانونيين في المناطق.

ترأس اللقاء رئيس جهاز الانتخابات الرفيق جان خشان الذي عرض لخارطة المهل العامة للانتخابات حيث شدّد على ضرورة تطابق روزنامة العمل الانتخابي القواتي معها،

وتولّى التدريب المسؤول القانوني في الجهاز الرفيق المحامي رياض الشدياق الذي عرض وفصّل المهام القانونيّة المرتبطة بالانتخابات بدءاً بالمهل القانونيّة العامّة ذات الصلة، الى المعالجات القانونيّة كتصحيح القوائم الانتخابيّة مثلاً، الى المستندات المطلوبة في أيّ من المهام الانتخابيّة ان لجهة الترشيح أو الاقتراع أو استصدار التصاريح وغيرها، الى هيئة الاشراف على الانتخابات وتعيينها وصلاحيّاتها، الى الانفاق الانتخابي، الى لجان القيد، وكافة المراحل التحضيريّة والأمور الاجرائيّة، وصولا الى مرحلة الطعون.