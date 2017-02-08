اوساط “القوات”: نقف الى جانب الرئيس عون للوصول الى قانون انتخاب وعادل

رأت اوساط قيادية في حزب “القوات اللبنانية”، ان موقف الرئيس ميشال عون في شأن الإستفتاء يأتي في سياق ابلاغ كل القوى المعنية رسالة واضحة بانها إذا استمرت في تمنعها عن انتاج قانون انتخاب جديد، فهو سيستخدم كل الوسائل الممكنة للدفع نحو إقرار هذا القانون، ومن ضمنها الاحتكام الى ارادة الشعب كرد على عجز الطبقة السياسية.

وتؤكد الاوساط لـ”الديار”، ان “القوات” تقف الى جانب عون في بذل أقصى جهد ممكن للوصول الى قانون عصري وعادل، وهي تتفهم البعد الوطني الذي ينطلق منه رئيس الجمهورية في طرح البدائل، من دون ان تتوقف عند تلك البدائل بحد ذاتها، بل تفضل ان تعتبرها وسائل للحث.