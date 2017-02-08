“حقي إنتخب”.. دائرة الجامعة اللبنانية: لتكريس عودة العمل السياسي بقرار فوري من رئيس الجامعة

اجتمع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب يوم الجمعة الفائت مع وفد من مصلحة الطلاب في “القوات اللبنانية” وعدد من المنظمات الطالبية وبحث المجتمعون اموراً عديدة، وأكد ايوب انه سيطرح موضوع إعادة الإنتخابات الطالبية الى حرم الجامعة اللبنانية على مجلس الجامعة، وفق القانون النسبي التي وضعته اللجنة المشكلة بالقرار 1760 عام 2012، وكذلك تأكيد أهمية عودة العمل السياسي الى الجامعة اللبنانية.

من هذا المنطلق، تؤكد دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب في “القوات اللبنانية” أهمية هكذا لقاءات بين رئيس الجامعة والطلاب، لكنها في الوقت عينه تُذّكر المعنيين بأنها لطالما تلقت مع باقي الأحزاب الكثير من التأكيدات حول إعادة الإنتخابات والعمل السياسي الى الجامعة من دون نتائج عملية.

وعليه، تطالب دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب في “القوات اللبنانية” بضرورة ضغط رئيس الجامعة في مجلس الجامعة لتنفيذ ما تعهد به امام مسؤولي الاحزاب وعلى رأسه إعادة الانتخابات والحياة الديمقراطية، والعمل السياسي المنظم الى داخل كليات الجامعة اللبنانية.

إن عودة العمل السياسي الى كليات الجامعة اللبنانية في هذا الوقت بالذات، إنما لها أهمية كبرى على الصعيد الوطني وعلى صعيد الجامعة اللبنانية بالتحديد، ففي وقت بدأت عجلة المؤسسات الرسمية الدوران مع العهد الجديد، نجد أننا في الصرح التعليمي الأكبر في لبنان عاجزون عن التقدم ولو متراً واحداً الى الأمام.

بالاضافة الى العمل السياسي، للهيئات الطالبية أيضًا أهمية كبرى في تنظيم العمل الطالبي وتفعليه أسوةً بالجامعات الخاصة كلها، فالهيئات الطالبية هي صلة الوصل الوحيدة بين الإدارة والطلاب، ودورها اساسي جداً في تطوير أي كلية.

من هنا، علينا البناء على اللقاء الذي حصل مع رئيس الجامعة والانطلاق منه نحو مستقبل افضل بتكريس عودة العمل السياسي بقرار فوري من رئيس الجامعة الذي يتحلى بكل المعاير القانونية لأخذ قرارات مماثلة، لأنه من حقنا كطلاب جامعيين وفي سنة 2017 أن نعبّر عن رأينا بكل حرية وديمقراطية وفقاً لنظامنا السياسي الحالي الذي يكفل حقوقنا وواجباتنا.