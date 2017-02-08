اتصالات تعزية بوفاة والدة جعجع

تلقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اتصالات تعزية بوفاة والدته ماري حبيب جعجع من كل من: رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان، النائب الآن عون، الوزراء السابقين: بطرس حرب، جان عبيد وفارس بويز، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن كميل ضاهر، مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة، المطران أندريه حداد، والامين العام لحزب الوطنيين الاحرار الياس بو عاصي، بالإضافة الى شخصيات سياسية ودبلوماسية ودينية وإعلامية وفنية.

كما زار معراب معزيّاً راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة.