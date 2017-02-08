حماده بعد لقائه مندولا: ايطاليا ستستمر بدعم لبنان

إستقبل وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده نائب وزير الخارجية الإيطالي فينشينزوا مندولا على رأس وفد وتناول البحث شؤونا وطنية محلية وإقليمية تتعلق بالمنطقة. وتطرق المجتمعون إلى ملف النازحين وإلى دعم لبنان.

وعلّق حماده بعد اللقاء: “لقد أكد لنا الجانب الإيطالي إستمراره بدعم لبنان في مواجهة أزمة النهوض الإقتصادي الوطني ومواجهة تحديات النزوح السوري كما أكد أن الدعم سيكون موجها هذه المرة للبنى التحتية اللبنانية خصوصا لأنها هي التي تتحمل الأعباء الوطنية والآتية من الخارج على حد سواء. لقد رحبنا بهذه المقاربة التي تلحظ للبنان القسط الأكبر من المساعدات والتي تتيح له أن يقوم بواجباته تجاه مواطنيه على كل الصعد وفي القطاعات الكهربائية والمائية والنفايات ومعالجة الصرف الصحي، والتربية والصحة والمستشفيات، وإن اللقاءات المتبادلة سوف تستمر، كما سيستمر التنسيق عبر الوزارات المعنية بهذا الشأن تحضيرا لمؤتمر “لندن الثان” الذي سوف يعقد في بروكسل بعد نحو ستة أسابيع.

كما استقبل حماده اللجنة الفنية الجديدة التابعة لمجلس التعليم العالي.