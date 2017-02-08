وزير خارجية المكسيك يزور واشنطن

يزور وزير خارجية المكسيك لويس فيديغاراي واشنطن الاربعاء للقاء بوزيري الخارجية والامن الاميركيين ريكس تيلرسون وجون كيلي في حين تشهد العلاقات توترا بين البلدين.

وتأتي الزيارة بعد إلغاء الرئيس انريكه بينيا نييتو زيارته لواشنطن في 31 كانون الثاني الماضي احتجاجا على اصرار الرئيس دنالد ترامب على جعل المكسيك تتحمل كلفة بناء جدار على حدودها.

ورغم الازمة تحادث الرئيسان هاتفيا في 27 كانون الثاني واتفقا على ان يجتمع الوزراء لحل الازمة.

وأشار بيان لوزارة الخارجية المكسيكية إلى أن اللقاء سيتناول حماية المكسيكيين في الولايات المتحدة والهجرة والامن والمرافق الحدودية.