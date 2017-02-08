فرعون: سأطلب طرح قانون الإنتخابات في مجلس الوزراء اليوم

تحظى جلسة مجلس الوزراء المقررة ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا باهتمام حكومي ونيابي، من زاوية أن الموازنة العامة لعام 2017 ستحضر على جدول الأعمال كبند أوّل، بعد غياب لسنوات في إطار الانتظام العام لعمل المؤسسات.

وتوقع وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون في تصريح إلى صحيفة “اللواء”، أن تتركز المناقشات على كيفية تمويل العجز في الميزانية، إضافة إلى موضوع تمويل سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين.

وكشف فرعون أنه سيطلب من مجلس الوزراء طرح موضوع قانون الإنتخابات ، انطلاقاً من الدعوات النيابية التي ظهرت في جلسة المساءلة النيابية، باعتبار ان ذلك امراً ضرورياً من أجل الوصول إلى إقرار قانون عصري للإنتخابات يلبي طموحات جميع اللبنانيين.