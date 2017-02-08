إلغاء المادة 516 من قانون العقوبات وتعديل 4 مواد

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل الظهر، في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: علي خريس، سمير الجسر، هاني قبيسي وغسان مخيبر. كما حضر ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو وممثل نقابة المحامين سونيا عطية.

اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الاتي:

“عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة 10,30 من قبل ظهر يوم الاربعاء بتاريخ 8/2/2017 تابعت خلالها دس اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 عقوبات المقدم من عضو اللجنة النائب ايلي كيروز، واستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارة العدل التي قدمت تصورا لتعديل المواد 503 حتى 521، كما استمعت الى رأي نقابة محامي بيروت.

وبعد المناقشة والتداول بالمواد المتبقية من الفصل الاول (في الاعتداء على العرض) الغت المادة 516 وادخلت تعديلات على المواد 518 و519 و520 و521.

ورفعت الجلسة على ان تنهي اللجنة عملها في الاقتراح المذكور من خلال قراءة اخيرة له في جلسة الاربعاء المقبل