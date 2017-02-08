الحريري التقى الشعار وترأس لجنة النفايات

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء الأربعاء في السراي الحكومي مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار على رأس وفد من دار الافتاء وتناول اللقاء شؤونا انمائية ومطالب عاصمة الشمال.

المجلس الاعلى للخصخصة

وكان الرئيس الحريري قد اجتمع مع الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة زياد حايك في حضور المستشار مازن حنا وجرى عرض لموضوع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع انتاج الكهرباء عن طريق القطاع الخاص.

لجنة النفايات

وعند الساعة السابعة ترأس الرئيس الحريري اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف النفايات حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني والوزراء نهاد المشنوق، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، يوسف فنيانوس، سيزار ابي خليل، عناية عزالدين ،طارق الخطيب ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليلفل.

كركلا

وكان الرئيس الحريري قد استقبل وزير الزراعة غازي زعيتر يرافقه الفنان عبد الحليم كركلا.