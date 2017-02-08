لافروف وغبرييل بحثا تنشيط “رباعية نورماندي”

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل ، خطوات تنشيط صيغة مساهمة “رباعية نورماندي” في تنفيذ اتفاقيات مينسك حول أوكرانيا .

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: “في تطور للمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ، ناقش الوزيران خطوات تعزيز مساهمة “رباعية نورماندي” في تنفيذ اتفاقيات مينسك حول تسوية الأزمة في أوكرانيا ، وضمان الأمن في منطقة النزاع ومواصلة العملية السياسية”.

وكان بوتين بحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية ميركل الوضع المتدهور في دونباس ، وأعرب الزعيمان عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد النزاع المسلح.

يذكر، أن الأوضاع احتدمت في كانون الثاني الماضي في منطقة شرق أوكرانيا ، وخاصة حول مدينة “أفدييفكا” القريبة من خط التماس والتي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، والتي تعاني من انقطاع المياه والكهرباء جراء اشتداد المعارك. وتبادل طرفا النزاع شرق أوكرانيا الاتهامات بمحاولات اختراق الخطوط الدفاعية.