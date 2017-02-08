بالصور: عرس جماعي لجنود سوريين على وقع الدمار والإجرام

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانيّة صور التحضيرات الخاصّة بحفل زفاف جماعي لـ30 ثنائيّاً في سوريا.

وفي التفاصيل، سيجري حفل زفاف جماعي هو الأوّل منذ وقف إطلاق النار لجنود سوريين في فندق روز داما في دمشق.

يُشار إلى أنّها ليست المرّة الأوّل التي يُنظم فيها هكذا زفاف بل سبق وحصل ذلك عام 2014 حيث ضم حفل الزفاف 36 جندياً. كما نظمت شركة “SyriaTel” حفل زفاف لـ120 ثنائياً في شهر أيلول من عام 2016.

والجدير ذكره، أنّ شركة “SyriaTel” هي المنظمة لحفل الزفاف الجماعي أمّا الهدف من ذلك فبحسب رئيس قسم الإعلام علاء السلمور “دعم أبطال الجيش السوري وتقف إلى جنبهم”.