الإئتلاف الوطني السوري: لنقل ملف نطام الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية

قال عضو الهيئة السياسية في الإئتلاف الوطني محمد جوجة إن التقرير الذي صدر عن منظمة العفو الدولية الثلثاء تحت عنوان “المسلخ البشري” يجب ألا يمر دون رد فعل صارم كما حصل مع غيره من الوثائق، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة إلى نقل ملف نظام بشار إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب جوخة بنقل ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة بشار وزمرته على جرائم الحرب التي ارتكبوها، خصوصا بعد ظهور وثائق جديدة تظهر حجم التعذيب والقتل الذي مارسه النظام بحق المدنيين.

وكشف التقرير عن أن ما نحو 13 ألف معتقل قتلوا في الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2015.

بدورها، دعت فرنسا المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع بشار وزمرته من الإفلات من العقاب، وفي تعليق على تقرير العفو الدولية، قالت الخارجية الفرنسية إن هذا التقرير يؤكد الفظاعات التي يرتكبها نظام الأسد في حق الشعب السوري للبقاء في السلطة.

وأكدت مواصلة عمل اللجنة الدولية المستقلة التي يقودها باولو بينايرو، إضافة إلى لجان التحقيق الأممية للكشف عن حقيقة الانتهاكات في سوريا.

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عبر “تويتر” تعليقا على تقرير المنظمة إنه “مشمئز من تقارير أمنستي عن الإعدامات في سوريا… الأسد مسؤول عن موت كثيرين، ولا مستقبل له كقائد للبلاد”.